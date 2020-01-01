Работа вахтовым методом - мастер-отделочных работ
ЗП от 80 000 - 120 000 руб./месяц
Прямой работодатель - стоительно-отделочная компания Студия Ремонтов ищет мастеров отделочников для работы в Москве. Оплачиваем проезд (покупаем билет, никаких оплат по факту приезда) и предоставляем жилье на время работы. Заработная плата выплачивается каждую неделю. Оставляйте заявку или звоните - ответим на все интересующие вопросы!
Условия:
- Оплата проезда в Москву;
- Предоставляется общежитие;
- Длительность вахты от одного месяця;
- Предоставляется крупногабаритный инструмент;
- Сдельная заработная плата каждые 7-10 дней;
- График работы: 5/2 c 9:00 до 19:00 (обсуждаемо);
- Выдача спецодежды;
- Оплата проезда за МКАД;
- Постоянный объем отделочных работ;
- Объекты в районе проживания.
Мы ждем, что у тебя:
- Опыт работы не менее 3-х лет;
- Наличие профессионального инструмента;
- Знание технологии применения строительных материалов;
- Ответственность и исполнительность;
- Наличие документов для осуществления трудовой деятельности на территории РФ обязательно.
Обязанности:
- Нанесение штукатурки, шпаклевки;
- Малярные работы;
- Устройство стяжки, наливного пола;
- Укладка ламината, линолеума;
- Укладка плитки.
Мы гарантируем
Руководство компании создает лучшие условия труда, выполняет своевременную оплату без задержек, удобный рабочий график, выдает поощрения за своевременную и качественную работу.
- Стабильную заработную плату
- Постоянное обучение
- Объекты в районе проживания
Адреса и контактная информация
- Консультация клиентов
- Отдел технического контроля
- Отдел трудоустройства
без выходных 08:00-22:00
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для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
пн-сб 09:00-19:00
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
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пн-пт 09:00-18:00
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по вопросам трудоустройства