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Работа вахтовым методом - мастер﻿-﻿отделочных работ

ЗП от 80 000 - 120 000 руб./месяц

Прямой работодатель - стоительно-отделочная компания Студия Ремонтов ищет мастеров отделочников для работы в Москве. Оплачиваем проезд (покупаем билет, никаких оплат по факту приезда) и предоставляем жилье на время работы. Заработная плата выплачивается каждую неделю. Оставляйте заявку или звоните - ответим на все интересующие вопросы!


Условия:

  • Оплата проезда в Москву;
  • Предоставляется общежитие;
  • Длительность вахты от одного месяця;
  • Предоставляется крупногабаритный инструмент;
  • Сдельная заработная плата каждые 7-10 дней;
  • График работы: 5/2 c 9:00 до 19:00 (обсуждаемо);
  • Выдача спецодежды;
  • Оплата проезда за МКАД;
  • Постоянный объем отделочных работ;
  • Объекты в районе проживания.

Мы ждем, что у тебя:

  • Опыт работы не менее 3-х лет;
  • Наличие профессионального инструмента;
  • Знание технологии применения строительных материалов;
  • Ответственность и исполнительность;
  • Наличие документов для осуществления трудовой деятельности на территории РФ обязательно.

Обязанности:

  • Нанесение штукатурки, шпаклевки;
  • Малярные работы;
  • Устройство стяжки, наливного пола;
  • Укладка ламината, линолеума;
  • Укладка плитки.

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Мы гарантируем

Руководство компании создает лучшие условия труда, выполняет своевременную оплату без задержек, удобный рабочий график, выдает поощрения за своевременную и качественную работу.

  • Стабильную заработную плату
  • Постоянное обучение
  • Объекты в районе проживания

Адреса и контактная информация

  • Консультация клиентов
  • Отдел технического контроля
  • Отдел трудоустройства
+7 (495) 414-22-30

без выходных 08:00-22:00

г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити» Пресненская набережная 12, Башня Федерация Восток
этаж 31, офис Е
site@studia-remontov.ru

для консультации по ремонту

kp@studia-remontov.ru

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+7 (495) 104-51-21

пн-сб 09:00-19:00

г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская набережная 12,
Башня Федерация Восток
этаж 31, офис Е
otk@studia-remontov.ru

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пн-пт 09:00-18:00

г. Москва, ММДЦ «Москва﻿-﻿Сити» Пресненская набережная 12, Башня Федерация Восток
этаж 31, офис Е
hr@studia-remontov.ru

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Прайс-лист на услуги

Демонтажные работы Ед. измер. Цена*
полы Демонтаж плинтуса м/п 52
полы Демонтаж ламината, паркетной доски м2 73
полы Демонтаж фанеры, ДВП м2 62
полы Демонтаж деревянных полов м2 162
полы Демонтаж лаг м2 83
полы Демонтаж стяжки до 3 см м2 255
стены Снятие обоев м2 65
стены Снятие побелки м2 125
стены Очистка краски со стен м2 125
стены Очистка стен от шпаклевки м2 125
стены Ошкуривание поверхности м2 87
стены Отбивка штукатурки со стен м2 203
стены Демонтаж стен (перегородок) из кирпича м2 515
стены Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ м2 307
потолки Демонтаж натяжного потолка м2 62
потолки Демонтаж подвесных потолков ГКЛ м2 151
потолки Очистка побелки м2 166
потолки Очистка краски ВЭ м2 135
потолки Снятие обоев м2 62
двери Демонтаж деревянной двери м2 332
окна Демонтаж оконного блока м2 411
окна Демонтаж подоконников м/п 239
прочие Демонтаж вент решеток шт 62
прочие Демонтаж воздуховодов м 125
прочие Очистка радиатора от краски шт 1030
сантех Демонтаж смесителя шт 254
сантех Демонтаж душевой кабины шт 681
сантех Демонтаж ванны шт 790
сантех Демонтаж раковины шт 395
сантех Демонтаж унитаза шт 515
сантех Демонтаж полотенцесушителя шт 494
сантех Демонтаж труб в/с м/п 189
сантех Демонтаж труб канализации м/п 239
Электрика Ед. измер. Цена*
электр Демонтаж розеток и выключателей шт 89
электр Демонта люстры шт 223
электр Демонтаж электрокабеля м 21
Черновые отделочные работы Ед. измер. Цена*
полы Грунтовка пола м2 47
полы Устройство наливных полов м2 276
полы Устройство стяжки по маякам м2 395
полы Устройство тепло/звукоизоляции м2 146
полы Укладка фанеры м2 245
стены Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью м2 465
стены Штукатурка стен (под правило) м2 360
стены Грунтовка стен м2 47
стены Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) м2 301
стены Устройство перегородок из ГКЛ м2 593
откосы Грунтовка откосов, углов м/п 45
откосы Штукатурка откосов м/п 318
откосы Утепление откосов м/п 89
потолки Штукатурка потолка по маякам м2 538
потолки Грунтовка потолков м2 66
потолки Шпатлевка потолков под покраску м2 514
Чистовые отделочные работы Ед. измер. Цена*
полы Укладка ламината м2 343
полы Укладка паркетной доски м2 418
полы Настил линолеума бытового, ковролина м2 234
полы Монтаж плинтусов м/п 130
стены Оклейка стен обоями м2 264
стены Облицовка плиткой стен м2 796
стены Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) м2 468
стены Окраска стен в 2 слоя м2 203
откосы Окраска откосов, углов м/п 157
потолки Окраска потолков м2 234
потолки Устройство натяжных потолков м2 250
двери Установка двери деревянной шт 3200
двери Установка двери металлической шт 5400
окна Окраска окна м2 520
окна Установка подоконников м/п 624
электр Установка розеток шт 235
электр Прокладка кабеля м/п 60
электр Установка люстры шт 749
электр Установка звонка шт 328
сантех Установка ванны шт 3261
сантех Установка раковины шт 1186
сантех Установка унитаза шт 1976
сантех Установка душа шт 569
сантех Прокладка труб водоснабжения м/п 297
сантех Прокладка труб канализации м/п 442
Подготовительные работы Ед. измер. Цена*
подг Укрытие пленкой м2 16
груз Разгрузка материала т 1560

* Цены указаны с учетом скидки